Сколько зарабатывают россияне и почему?

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. Эта категория работников составляет менее 0,1% от их общего числа. По данным Росстата, в этой категории сотрудников средняя зарплата составляет 2,4 млн руб. Самые высокие зарплаты в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн руб. в месяц. На второе место Росстат поместил сферу прочих услуг, в которой зарплата превысила 3,7 млн руб. На третьей позиции находятся специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств. Их зарплаты составляют 2,7 млн руб. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», разбирается, сколько все-таки зарабатывают россияне.

– Россия не такая богатая страна, как кажется на первый взгляд. В самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. в месяц. Согласно данным статистического ведомства, зарплату до 11 280 руб. получают более 775 тыс. человек.

Цифры на самом деле достаточно лукавые. Причина проста – зарплаты в конвертах, теневой сектор экономики, который по оценкам Мирового Банка составляет около $300 млрд. Однако проблема есть, классовый гнет в России больше, чем во многих других крупных экономиках. Доля зарплат в ВВП ниже, чем во многих других странах. В результате девальвации 2014 года реальные частные доходы граждан упали на 11%, а ВВП менее чем на 3%. Правительство и Банк России сознательно обесценили издержки корпораций, сохранив маржу – уровень налогов и дивидендов. То есть за конфронтацию с Западом заплатили не «Газпром» или «Роснефть», а рядовые россияне. При этом стоит отметить важный момент, так бы поступило любое буржуазное правительство в любой стране.

Ну и в заключение отмечу, что по советской привычке многие россияне до сих пор мерят доходы и завидуют более высоким зарплатам. Однако на самом деле наиболее богатые люди – это собственники компаний, акционерных долей. Посмотрите список Forbes, там нет персон, работающих по найму. Собственники компаний живут с дивидендов, биржевых спекуляций и перепродажи активов. При этом социальное неравенство по мировым меркам в России среднее. Однако оно в силу советского прошлого очень болезненно воспринимается частью населения, прежде всего левых, коммунистических взглядов.