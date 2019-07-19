За 1,5 млрд рублей в Иркутске-2 построят детскую поликлинику и женскую консультацию

Вскоре в иркутском микрорайоне Иркутск-2 начнется строительство комплекса объектов здравоохранения при Медсанчасти ИАПО, сообщает RosTender.info.

В микрорайоне откроется детская поликлиника на 400 посещений в смену и женская консультация на 200 посещений. Под строительство выделен участок в квартале, ограниченном улицами Украинской, Просвещения, Авиастроителей и Жукова.

Стоимость возведения объектов оценивается в 1,5 млрд рублей, средства поступят из областного бюджета. Как ожидается, строительство завершится через два года – в ноябре 2021 года.

Правительство Иркутской области объявило тендер по выбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Заявки от участников принимают до 1 августа, и в тот же день конкурсная комиссия назовет победителя. Заказчиком работ выступает Управление капстроительства Иркутской области.