Владимир Путин: «Нужно оперативно восстановить жильё, инженерную и социальную инфраструктуру»

Все решения должны исполняться максимально быстро, но работа должна быть на результат, а не для галочки, заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в Братске.

Напомним, что 19 июля Президент посетил пострадавшие от паводка районы Иркутской области и в Братске провел совещание о мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия. На встрече присутствовали председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, руководители профильных федеральных министерств, надзорных и правоохранительных структур, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэры территорий, попавших в зону паводка.

Виталий Мутко на совещании заявил, что сейчас самая главная задача – решить вопрос с жильем у тех людей, дома которых разрушены или требуют капитального ремонта. По его мнению, важно усилить информирование граждан о вариантах расселения.

– Для работы в пострадавших районах была создана группировка из четырех тысяч человек и примерно тысяча единиц техники. Хочу всех поблагодарить за оперативность, которая была проявлена при этой работе. Но вместе с тем, есть вопросы по информированию граждан, с собственностью земельных участков. Надо подготовить предложения по садоводствам. Нужно работать с людьми и спрашивать. При восстановлении жилья многодетным семьям уделить особое внимание. Все решения должны исполняться максимально быстро, но работа должна быть на результат, а не для галочки. Нужно оперативно восстановить жильё, инженерную и социальную инфраструктуру, - подчеркнул Владимир Путин.

На совещании Президент сообщил, что группировка МВД и Росгвардии останется в пострадавших территориях до особого распоряжения.

– Главная цель власти – создать людям достойные условия. Особенно в такой ситуации. Нужно организовать должную работу по всем направлениям, о которых мы сегодня говорили, - обратился к участникам совещания глава государства в конце встречи.