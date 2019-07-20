Путин: «Все дети должны приступить к занятиям. В начале сентября приеду, посмотрю»

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 июля в Братске провел совещание о мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия. На встрече присутствовали председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, руководители профильных федеральных министерств, надзорных и правоохранительных структур, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэры территорий, попавших в зону паводка.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проинформировал участников совещания об организации отдыха и оздоровления детей из районов стихийного бедствия.



– На сегодняшний день для детей из пострадавших районов Иркутской области предусмотрено 3 793 путевки, при этом на отдых и оздоровление уже направлены 2 072 ребенка. Вопросы доставки все решены, - доложил Сергей Левченко.



Одна из главных задач сейчас – подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Всего в период наводнения в пяти муниципальных образованиях Иркутской области пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 4 756 школьников и 1 777 ребят дошкольного возраста. Подтоплены не только здания, но и мебель, учебный инвентарь. Принято решение выделить 500 млн рублей из регионального бюджета на оборудование для школ и детских садов затопленных территорий. Все необходимое должно быть закуплено к началу учебного года.

Сейчас инструментальное обследование пострадавших зданий практически завершено, подрядные организации приступают к ремонтно-восстановительным работам, которые будут завершены к 1 сентября. Новые школы планируется построить в посёлках Евдокимовский Тулунского района и Октябрьский Чунского района, в этом году начнется строительство школы-интерната - детского сада в поселке Алыгджер Нижнеудинского района. Пока дети из этих населённых пунктов распределены по другим школам, возить их будут на школьных автобусах.

– В сентябре дети должны приступить к занятиям. В начале сентября приеду, посмотрю, - отметил Президент России.