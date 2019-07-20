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Без надежды: реальные доходы россиян продолжают падать

20 июля 2019

Росстат на днях опубликовал неутешительные данные по динамике реальных доходов населения нашей страны. Реальные располагаемые денежные доходы во втором квартале 2019 года продолжили падать и сократились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия 2019 года снизились в годовом исчислении и вовсе на 1,3%. Правда, по сравнению с первым кварталом текущего года во втором квартале, если верить Росстату, наблюдался рост этого показателя даже на 13,8%. Однако в целом картина не меняется уже шесть лет: после 2013 года россияне в терминах реальных располагаемых денежных доходов ежегодно становятся все беднее и беднее, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Почему это происходит? Ведь, согласно данным того же Росстата, заработные платы в России в первом полугодии текущего года выросли на 7% в годовом исчислении, а размер средней зарплаты по России к концу второго квартала 2019 года повысился за год на 9%, до 48 650 руб. в месяц. При этом за год рубль обесценился всего на 0,1%, а в долларовом эквиваленте средняя зарплата на конец второго квартала 2019 года была эквивалентна $771 в месяц при том, что в конце аналогичного периода 2018 года она находилась на уровне в $706 в месяц.

Основная причина падения реальных доходов заключается в росте тарифов на различные услуги, ЖКХ и росте закредитованности населения. Свой негативный вклад в динамику реальных доходов внесло и повышение НДС с 1 января 2019 года. И хотя его негативное влияние на цены товаров и инфляцию к концу первого полугодия текущего года было уже нивелировано, влияние этого события на реальные доходы пока сохраняется. По опросам социологов, приводившимся на сайте Росстата, в мае текущего года почти 60% молодых семей не могли себе позволить покупку не только автомобиля, но даже холодильника или стиральной машины. У 15% семей ежемесячного дохода хватает только на еду, а купить одежду или оплачивать услуги ЖКХ слишком дорого, при этом у 0,7% опрошенных денег не всегда хватает даже на еду. И только 3,2% россиян заявили, что могут себе позволить купить все, что они хотят.

Правительство поставило задачу снизить уровень бедности к 2024 году с 12,9% населения до 6,6%, однако, для этого необходимо ускорение темпов экономического роста. А пока в стране недостаток инвестиций в большинство отраслей экономики, кроме добывающей промышленности и недвижимости, существенного ускорения экономического роста можно не ожидать. Можно ожидать отдачи от инвестиций государства в национальные проекты, но, скорее всего, это произойдет только в долгосрочном аспекте. Пока правительство не откажется от текущего курса на ослабление рубля и не примет мер по сдерживанию роста на тарифы ЖКХ, на наш взгляд, существенного улучшения ситуации с реальными доходами не будет.


/ СИА /
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