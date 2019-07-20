Без надежды: реальные доходы россиян продолжают падать

Росстат на днях опубликовал неутешительные данные по динамике реальных доходов населения нашей страны. Реальные располагаемые денежные доходы во втором квартале 2019 года продолжили падать и сократились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия 2019 года снизились в годовом исчислении и вовсе на 1,3%. Правда, по сравнению с первым кварталом текущего года во втором квартале, если верить Росстату, наблюдался рост этого показателя даже на 13,8%. Однако в целом картина не меняется уже шесть лет: после 2013 года россияне в терминах реальных располагаемых денежных доходов ежегодно становятся все беднее и беднее, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Почему это происходит? Ведь, согласно данным того же Росстата, заработные платы в России в первом полугодии текущего года выросли на 7% в годовом исчислении, а размер средней зарплаты по России к концу второго квартала 2019 года повысился за год на 9%, до 48 650 руб. в месяц. При этом за год рубль обесценился всего на 0,1%, а в долларовом эквиваленте средняя зарплата на конец второго квартала 2019 года была эквивалентна $771 в месяц при том, что в конце аналогичного периода 2018 года она находилась на уровне в $706 в месяц.

Основная причина падения реальных доходов заключается в росте тарифов на различные услуги, ЖКХ и росте закредитованности населения. Свой негативный вклад в динамику реальных доходов внесло и повышение НДС с 1 января 2019 года. И хотя его негативное влияние на цены товаров и инфляцию к концу первого полугодия текущего года было уже нивелировано, влияние этого события на реальные доходы пока сохраняется. По опросам социологов, приводившимся на сайте Росстата, в мае текущего года почти 60% молодых семей не могли себе позволить покупку не только автомобиля, но даже холодильника или стиральной машины. У 15% семей ежемесячного дохода хватает только на еду, а купить одежду или оплачивать услуги ЖКХ слишком дорого, при этом у 0,7% опрошенных денег не всегда хватает даже на еду. И только 3,2% россиян заявили, что могут себе позволить купить все, что они хотят.

Правительство поставило задачу снизить уровень бедности к 2024 году с 12,9% населения до 6,6%, однако, для этого необходимо ускорение темпов экономического роста. А пока в стране недостаток инвестиций в большинство отраслей экономики, кроме добывающей промышленности и недвижимости, существенного ускорения экономического роста можно не ожидать. Можно ожидать отдачи от инвестиций государства в национальные проекты, но, скорее всего, это произойдет только в долгосрочном аспекте. Пока правительство не откажется от текущего курса на ослабление рубля и не примет мер по сдерживанию роста на тарифы ЖКХ, на наш взгляд, существенного улучшения ситуации с реальными доходами не будет.