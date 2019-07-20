ИАЦ «Альпари»: Почему оценивать префы «Сургутнефтегаза» по дивидендам в корне неверно?

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— С моей точки зрения, оценка привилегированных акций «Сургутнефтегаза» исходя из дивидендов, страховки от девальвации, в корне неверна. «Сургут» — это прежде всего $44 млрд кэша, который по любому будет распределен. Только слух об этом приведет к взрывному росту котировок.

В свое время UFG, Rencap да и автор этих строк рисовали красивые схемы. «Роснефть» скупает 50% + 1 акция голосующего free float, гасит казначейские акции (70%) и потом объявляет дивиденды на весь кэш. Тема очень модная 10 лет назад. Однако с тех пор принципиально ничего не изменилось. Рано или поздно «Сургутнефтегаз» достанется «Роснефти», что логично с операционной точки зрения, активы двух компаний расположены рядом. «Роснефть» собирается бурить Арктику. Компания планирует к 2030 году отправлять Северным морским путем по 100 млн тонн нефти в год. А это очень масштабные инвестиции, поэтому главной нефтяной компании страны нужен кэш. Естественно, все по закону и миноритарии получат свою долю дивидендных выплат. А префы самого «Сургута», вероятно, обменяют на префы «Роснефти», последних бумаг у компании пока просто нет. Менее вероятно поглощение со стороны «Газпром нефти», и уж совсем исключена продажа контрольного пакета акций китайцам.

Ситуация с распределением кэша «Сургутнефтегаза» мне сильно напоминает ситуацию с либерализацией рынка акций «Газпрома» в 2001 году. То есть с разрешением покупать акции «Газпрома» для иностранцев и допуск бумаг в РТС и на ММВБ. Запрет ввел еще Виктор Черномырдин в 1997 году. В 2001-2002 годах либерализацию «Газпрома» обсуждали все. Будет или не будет? Если будет, то когда? Да никогда не будет, так как вывести «Газпром» на нормальный фондовый рынок, это значит сделать его прозрачным. А это невозможно, так как его денежный поток нужен «Единой России» для выборов. Либерализация состоялась в 2005-2006 годах. Курс акций взлетел c $2,5 до $13. Cыграла, конечно, свою роль и покупка «Газпромом» у Романа Абрамовича «Сибнефти». Я тогда рекомендовал покупать не акции «Газпрома», а опционы call. Рискованно, но сработало.

Ну и в заключение отмечу, что кроме «Газпрома» и префов «Сургутнефтегаза» в нефтянке есть и другие долгосрочные инвестиционные идеи, также завязанные на политику. Это дочерние компании «Славнефти». Думаю, что их также стоит накапливать в портфеле.