Сергей Левченко: За восемнадцать суток из 48 разрушенных мостов восстановили 46, из 300 участков дорог - 250

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о результатах масштабных работ, которые были проведены за восемнадцать суток после паводка в регионе. Глава Приангарья подчеркнул, что все задействованные в ликвидации последствий ЧС службы работали и продолжают работать в круглосуточном режиме. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.





– Паводок произошел с 25 июня по 1 июля. Прошло 18 суток. И за это время, за 18 суток, из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Из 48 мостов 46 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Было нарушено электроснабжение и Тулуна, и Нижнеудинска, и абсолютного большинства тех посёлков, которые попали в зону подтопления, их всего 109. Сегодня электроснабжение восстановлено, доведено до всех объектов: социальных, жилых и тд. Кроме тех, где сегодня остаётся вода в подвалах. Там, где нельзя подавать электроэнергию из-за опасности короткого замыкания, - рассказал Сергей Левченко. – Паводок произошел с 25 июня по 1 июля. Прошло 18 суток. И за это время, за 18 суток, из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Из 48 мостов 46 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Было нарушено электроснабжение и Тулуна, и Нижнеудинска, и абсолютного большинства тех посёлков, которые попали в зону подтопления, их всего 109. Сегодня электроснабжение восстановлено, доведено до всех объектов: социальных, жилых и тд. Кроме тех, где сегодня остаётся вода в подвалах. Там, где нельзя подавать электроэнергию из-за опасности короткого замыкания, - рассказал Сергей Левченко.

Также Губернатор подчеркнул, что за эти 18 суток решены проблемы водоснабжения. Были подтоплены полностью водозаборы в Тулуне и в Нижнеудинске. На сегодняшний день их работа восстановлена.



За 18 суток ни разу не возникло перебоев с поставками питьевой воды и продовольствия. Было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия .



1200 человек были отправлены в пункты временного размещения. В основном, это школы. Сегодня все эти пункты освобождены для того, чтобы можно было готовиться к 1 сентября, проводить необходимые ремонтные работы.



– Людей сейчас мы перевели в более комфортные условия. В комнатах живут семьями. Налажено питание, есть все удобства. Людей в пунктах долговременного размещения сегодня осталось порядка 320 человек. Но есть те, кто живет у родственников. И мы сейчас рассматриваем помещения, где можно организовать дополнительные пункты. Это санаторий в Саянске, общежития в Тулуне и в Нижнеудинске, - рассказал Губернатор.



Также Сергей Левченко привел данные по единовременным выплатам пострадавшим.



– Всего в зону затопления попали 38 тысяч человек. На сегодня 99% этих людей получили выплаты по 10 тысяч рублей. Осталось несколько сотен людей, которые выехали или находятся у родственников. По этой причине эти люди выплаты не получили, но обязательно получат. Это порядка восьмисот человек. Выплаты по 50 и 100 тысяч также получило более 90 % людей, которым они полагаются. Деньги перечисляем на карточки, - сказал глава региона.



Задача, обозначенная Губернатором, - до 10 августа провести обследование домов на предмет капитального ремонта либо полной замены жилья, возведения нового.



– На сегодняшний день в территориях работает больше трехсот человек, 14 организаций. Специалисты, которые обладают лицензией, правом обследования и экспертного мнения по поводу заключения актов, приехали в Иркутскую область из разных регионов страны. Ведь у нас 10 тысяч домов, которые необходимо обследовать, принять компетентное решение: можно ли дом восстановить или нельзя. И если можно, необходимо составлять смету. Должно быть подсчитано количество материалов, стоимость работ. И только после этого расходовать государственные средства, выделенные Федеральным Правительством, - подчеркнул Сергей Левченко.



На сегодняшний день вся база подтопленных в регионе домов собрана. Территорию, попавшую в зону затопления, решено не застраивать. Под эти цели выделены несколько площадок в Тулуне, Нижнеудинске, Тайшете. На них будут возведены объекты многоквартирной и индивидуальной застройки.