Примсоцбанк открыл 4 новых офиса в Хабаровском крае и ЕАО

Примсоцбанк провёл торжественные открытия 4 новых офисов на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Подразделения банка появились в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Биробиджане. Участие в мероприятиях приняли представители администрации и муниципальных организаций, а также предприниматели вышеуказанных городов.
— Открытие новых офисов стало частью концепции расширения зоны присутствия на Дальнем Востоке, нашем домашнем регионе. Основным направлением деятельности новых офисов является обслуживание физических лиц, но бизнес также может обслуживаться в нашем банке, в том числе по направлению кредитования. Также офисы ведут приём заявок на ипотечное кредитование, — рассказал Гурген Тарланович Саакян, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Физическим лицам предоставляются услуги потребительского, ипотечного и автокредитования, выпуска дебетовых и кредитных карт, оформления вкладов, а также страхования и приёма платежей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги кредитования малого и среднего бизнеса.
На данный момент филиальная сеть Примсоцбанка состоит из 68 отделений в 36 населённых пунктах РФ, в том числе в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Иркутской, Свердловской и Челябинской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.
Новые офисы работают с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.
Адреса и телефоны подразделений:
- г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 2. Тел.: +7 (42622) 2-05-15
- г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 47. Тел.: +7 (4217) 23-11-70
- г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 12. Тел.: +7 (42138) 4-80-08
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2. Тел.: +7 (42142) 2-12-24.