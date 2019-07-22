Примсоцбанк открыл 4 новых офиса в Хабаровском крае и ЕАО

Примсоцбанк провёл торжественные открытия 4 новых офисов на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Подразделения банка появились в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Биробиджане. Участие в мероприятиях приняли представители администрации и муниципальных организаций, а также предприниматели вышеуказанных городов.

— Открытие новых офисов стало частью концепции расширения зоны присутствия на Дальнем Востоке, нашем домашнем регионе. Основным направлением деятельности новых офисов является обслуживание физических лиц, но бизнес также может обслуживаться в нашем банке, в том числе по направлению кредитования. Также офисы ведут приём заявок на ипотечное кредитование, — рассказал Гурген Тарланович Саакян, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Физическим лицам предоставляются услуги потребительского, ипотечного и автокредитования, выпуска дебетовых и кредитных карт, оформления вкладов, а также страхования и приёма платежей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги кредитования малого и среднего бизнеса.

На данный момент филиальная сеть Примсоцбанка состоит из 68 отделений в 36 населённых пунктах РФ, в том числе в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Иркутской, Свердловской и Челябинской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.

Новые офисы работают с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.

Адреса и телефоны подразделений: