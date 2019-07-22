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Примсоцбанк открыл 4 новых офиса в Хабаровском крае и ЕАО

22 июля 2019

Примсоцбанк провёл торжественные открытия 4 новых офисов на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Подразделения банка появились в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Биробиджане. Участие в мероприятиях приняли представители администрации и муниципальных организаций, а также предприниматели вышеуказанных городов.

— Открытие новых офисов стало частью концепции расширения зоны присутствия на Дальнем Востоке, нашем домашнем регионе. Основным направлением деятельности новых офисов является обслуживание физических лиц, но бизнес также может обслуживаться в нашем банке, в том числе по направлению кредитования. Также офисы ведут приём заявок на ипотечное кредитование, — рассказал Гурген Тарланович Саакян, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Физическим лицам предоставляются услуги потребительского, ипотечного и автокредитования, выпуска дебетовых и кредитных карт, оформления вкладов, а также страхования и приёма платежей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги кредитования малого и среднего бизнеса.

На данный момент филиальная сеть Примсоцбанка состоит из 68 отделений в 36 населённых пунктах РФ, в том числе в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Иркутской, Свердловской и Челябинской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.

Новые офисы работают с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.

Адреса и телефоны подразделений:

  • г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 2. Тел.: +7 (42622) 2-05-15
  • г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 47. Тел.: +7 (4217) 23-11-70
  • г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 12. Тел.: +7 (42138) 4-80-08
  • г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2. Тел.: +7 (42142) 2-12-24.

/ СИА /
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