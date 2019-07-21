Сергей Левченко: «Я тоже недоволен, что всё делается не так быстро. Все замечания, который сделал Президент, устраним»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 21 июля провел встречу с журналистами федеральных и региональных средств массовой информации, где подробно рассказал о работах, уже выполненных в зоне паводка, и ответил на вопросы корреспондентов. В частности, на вопрос, как он относится к оценке проделанной работы, которую дал Владимир Путин.

нацелены устранить замечания, которые сделал Президент

О критике

Губернатор сказал, что записывал замечания Президента. И они будут обязательно все устранены – необходимые команды уже даны.

– Но я ведь тоже недоволен, что всё делается не так быстро, как хотелось бы! В то же время я видел, как многие работали в первые дни паводка просто за пределами человеческих возможностей, не спали по 4-5 суток. Эмоции людей понять могу, но не всё технологически можно ускорить. Видя, как люди работают с полной отдачей, на пределе сил, я не могу им говорить, что они работают неудовлетворительно, – отметил Губернатор.

О долгом процессе оформления документов по жилью

В качестве примера Сергей Левченко привел ситуацию с инструментальным обследованием пострадавших помещений, в том числе и жилых. Комиссии выяснили, что из подтопленных зданий 3 448 домов непригодны для дальнейшего использования, 500 из них вообще отсутствуют, 5 620 подлежат капремонту. Обследования ведут 389 человек из 14 лицензированных организаций, по решению правительственной комиссии они должны завершиться 10 августа.



Межведомственная комиссия, которая определяла нанесенный ущерб, провела все обследования. И деньги по 50 или 100 тысяч рублей всем пострадавшим выплачены. Остались выплаты по судам, которые должны решить вопрос о действительном проживании людей в месте паводка при отсутствии у них регистрации по месту жительства.



Комиссия, которая занимается инструментальным обследованием пострадавших строений, еще работает. Домов обследовано больше, чем готово актов. Здесь тормозит долгий процесс оформления документа: состояние фундамента, стен, крыши, стоимость, смета, дефектная ведомость – все ответы должны стопроцентно соответствовать действующему законодательству, а не эмоциям. И каждый акт подписывает группа специалистов.



Напомним, что всего в зоне подтопления в восьми районах Иркутской области было затоплено 109 населенных пунктов, 10890 жилых домов, где проживало 38065 человек.



– Эти данные составлены по спискам регистрации граждан, по избирательным спискам. Но были люди, которые жили без прописки. Такие случаи рассматриваются в суде. Сегодня уже 2 226 заявлений подано в суды – о признании граждан действительно проживавшими на данной территории, 1870 уже рассмотрены и в большинстве удовлетворены, – сообщил Губернатор.



На вечер 20 июля остаются подтопленными 44 жилых дома, где проживает 110 человек.