Выставку-ярмарку проектов жилья проведут для жителей, пострадавших от паводка

В Тулуне и Нижнеудинске в конце следующей недели планируется провести выставки-ярмарки с предложениями по приобретению жилья, проектов индивидуальных и многоквартирных жилых домов, которые будут предложены жителям территорий, пострадавших от паводка, – для выбора. В них примут участие региональные строительные организации. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на совещании, которое прошло под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко сегодня.

– Напомню, что подтоплено, если считать в домовладениях, чуть больше четырех тысяч объектов. В капитальном ремонте нуждаются 5 620 домов, – сказал Губернатор.

Сергей Левченко сообщил, что 18 июля Иркутской области были выделены деньги на строительство нового и капитальный ремонт пострадавшего жилья из федерального бюджета – более 14 млрд рублей. На новое строительство предусмотрено около 10 млрд рублей, это полностью деньги федерального бюджета. Работы по капремонту будут проводиться на основе софинансирования: 79% из федерального и 21% из областного бюджетов.

– На капитальный ремонт предусмотрено свыше четырех млрд рублей. Предстоит огромный объем трудоемких работ. Мы должны закончить их в этом году. Какую-то часть работы должны взять на себя наши местные специалисты, не дело кричать, что строители у нас кончились, – обратился Сергей Левченко к руководителям строительных организаций.

Что касается нового строительства, то земельные участки на неподтопляемых территориях выделены уже во всех городах – Тулуне, Нижнеудинске. Заказчиком жилья будет выступать сам житель.

– Какой проект они выберут, где и в каком доме жить – люди решат самостоятельно, – подчеркнул Губернатор.

На совещании сообщили, что быстрый процесс покупки жилья уже начался – первые шесть жилищных сертификатов получены пострадавшими. Риэлтеры предлагают, например, уже 67 готовых индивидуальных домов в районе Хомутово (Иркутский район), здания вписываются в стоимость 45 тыс. руб. за 1 кв. метр.