Сергей Левченко: для пострадавших от паводка в пунктах долговременного размещения создают резерв на 500 мест

В пунктах долговременного размещения Иркутской области создают резерв, как минимум, на 500 мест. Об этом рассказал глава региона во время посещения ПДР, расположенного на базе тулунского аграрного техникума. Ежедневные проверки пунктов размещения проводятся c целью выяснения информации о снабжении людей продовольствием, постельными принадлежностями. Последнее время, сообщил Губернатор, люди все больше озабочены вопросом своего будущего, где они будут жить, как скоро смогут переехать в новое, собственное, жилье.





- Сегодня люди начинают определяться, оставаться ли им в Тулуне, получать здесь жилье либо уезжать в другие населенные пункты области. На это они имеют полное право. Сегодня женщина рассказывала, что сын хочет ее перевезти в город, а она привыкла жить на земле. Но когда я сказал, что мы будет выдавать по 15 соток, ее лицо просияло. Дом, который унесла вода, стоял на шести сотках. А женщина хочет еще поработать на земле, - рассказал Губернатор.



Сейчас в Иркутской области развернуто пять пунктов долговременного размещения людей: два в Тулуне и по одному в Нижнеудинске, Тайшете, поселке Чунский. В них проживает около 350 человек. Цифра ежедневно меняется. Кто-то выезжает, кто-то заселяется.



Губернатор сообщил, что в ближайшее время приток, возможно, увеличится за счет людей, которые изначально предпочли жить у родственников. Власти рассматривают дополнительные объекты для размещения людей.



- К первому августа мы выкупаем в санаторий в Саянске, там можно будет разместить примерно 200 человек, решаем вопрос с ремонтом общежития в Нижнеудинске, еще 200 мест есть в санатории «Байкальское Взморье». Всего получим примерно 500 дополнительных мест, - сказал Сергей Левченко.



Кроме того, подчеркнул Губернатор, места в ближайшее время начнут освобождаться, так как люди начали присматривать жилье, которое можно приобрести по жилищным сертификатам. Их выдача началась. В пятницу документы получили первые шесть семей. С понедельника работа по вручению жилищных сертификатов продолжится.