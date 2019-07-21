Сергей Левченко оценил ход ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах Тулуна

Школы и детские сады, которые попали в зону затопления в Тулуне, посетил сегодня Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Посмотрел, как идут ремонтные работы, выяснил, что необходимо для скорейшего восстановления объектов.

Напомним, что в результате июньского наводнения в регионе в пяти муниципальных образованиях – в Тулуне, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах, - пострадали 18 общеобразовательных организаций и 14 дошкольных учреждений. В них обучаются 4 756 школьников и 1777 детей дошкольного возраста. Подтопленными оказались сами здания, мебель и инвентарь.



В Тулуне вода затопила две школы - №6 и №20 и три детских сада: «Родничок, «Лучик» и «Аленушка».

- Детский сад «Родничок» мы уже восстанавливаем, хотя до конца вода еще не ушла, но мы приняли меры по водопонижению, и сейчас уже можно заниматься ремонтом. В здании детского сада достаточно сложная обстановка, работы очень много, вода доходила до подоконников второго этажа, намокли и подвалы, и фундаменты, и стены. Но задача, чтобы к сентябрю капитальный ремонт был закончен, - сказал Сергей Левченко.



Большой урон нанесен зданию школы №20. Сейчас в ней проводят капитальный ремонт. Обучение здесь проходило 720 детей. Распределить их по другим учреждениям сложно. Сергей Левченко подчеркнул, что работы постараются завершить до 1 сентября, чтобы дети могли пойти учиться в свою родную школу. Но проработан и запасной вариант. Правительство Иркутской области закупает 11 школьных автобусов, чтобы в случае необходимости, детей из школ, где ремонт к началу учебного года не будет завершен, можно было возить в соседние учебные заведения. До завершения всех работ, закупки школьной мебели и учебного инвентаря.