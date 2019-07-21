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Сергей Левченко оценил ход ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах Тулуна

21 июля 2019

Школы и детские сады, которые попали в зону затопления в Тулуне, посетил сегодня Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Посмотрел, как идут ремонтные работы, выяснил, что необходимо для скорейшего восстановления объектов.

Напомним, что в результате июньского наводнения в регионе в пяти муниципальных образованиях – в  Тулуне, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах, - пострадали 18 общеобразовательных организаций и 14 дошкольных учреждений. В них обучаются 4 756 школьников и 1777 детей дошкольного возраста. Подтопленными оказались сами здания, мебель и  инвентарь.

В Тулуне вода затопила две школы - №6 и №20 и три детских сада: «Родничок, «Лучик» и «Аленушка».

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- Детский сад «Родничок» мы уже восстанавливаем, хотя до конца вода еще не ушла, но мы приняли меры по водопонижению, и сейчас уже можно заниматься ремонтом. В здании детского сада достаточно сложная обстановка, работы очень  много, вода доходила до подоконников второго этажа, намокли и подвалы, и фундаменты, и стены. Но задача, чтобы к сентябрю капитальный ремонт был закончен, - сказал Сергей Левченко.

Большой урон нанесен зданию школы №20. Сейчас в ней проводят капитальный ремонт. Обучение здесь  проходило 720 детей. Распределить их по другим учреждениям сложно. Сергей Левченко подчеркнул, что работы постараются завершить до 1 сентября, чтобы дети могли пойти учиться в свою родную школу. Но проработан и запасной вариант. Правительство Иркутской области закупает 11 школьных автобусов, чтобы в случае необходимости, детей из школ, где ремонт к началу учебного года не будет завершен, можно было возить в соседние учебные заведения. До завершения всех работ, закупки школьной мебели и учебного инвентаря.


/ СИА /
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