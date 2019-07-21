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Площадь подтопленной территории в Тулуне уменьшается

21 июля 2019

Насосные станции без остановки откачивают воду из подворий в низменной местности в районе ЛДК города Тулуна, которая подверглась сильнейшему затоплению во время паводка. Работа ведётся круглосуточно, для этого на местах организовано дежурство пожарных. Откачка воды из подворий продолжается и в других районах. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

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В настоящее время остаются подтопленными 16 домов, дворов и огородов. Работа осложняется постоянным выходом грунтовых вод на поверхность, однако результат всё же есть – на освобождающихся от воды территориях начали работу комиссии по оценке ущерба.  

Кроме разбора завалов строительных конструкций спасатели оказывают адресную помощь населению по заявкам по откачке воды из подвалов домов и расчистке подворий от мусора.

На освободившейся от воды территории в городах Тулуне и Нижнеудинске проводится работа по просушке зданий многоквартирных домов и социально значимых объектов с помощью тепловых пушек. 

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании адресной помощи населению задействованы силы и средства в количестве 3411 человек, 880 единиц техники, 56 плавсредств.


/ СИА /
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