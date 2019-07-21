МЧС предупреждает о задымлении 5 районов Иркутской области. Угрозы нет

Задымление от природных пожаров накрыло Братский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Усть-Кутский районы. Как сообщает 21 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области, угрозы для населённых пунктов этих районов нет. По прогнозам, в область задымления могут попасть также Тайшетский, Катангский и Киренский районы.

На утро 21 июля на территории Иркутской области действовало 86 лесных пожаров. 29 пожаров зарегистрированы в Киренском районе, 28 – в Катангском, 17 – в Мамско-Чуйском, а также по несколько пожаров в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Общая площадь горимых лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров.

МЧС напоминает, что в связи с ростом природных пожаров на территории области действует режим ЧС.