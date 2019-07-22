70% россиян уверены, что высшее образование существенно влияет на материальное благополучие человека

Россияне не связывают наличие высшего образования с материальным благополучием человека, но считают его важным для трудоустройства и построения карьеры. Таковы данные исследования "Высшее образование: социальный лифт или потерянное время?", которое провел ВЦИОМ.

На протяжении последних 15 лет образование служит для россиян преимущественно инструментом для успешного трудоустройства (48% в 2004 г. и 44% в 2019 г.), карьерного продвижения (28% в 2004 г. и 26% в 2019 г.), а также собственного самосовершенствования как профессионала (26% в 2004 г. и 22% в 2019 г.).

За последние девять лет россияне чаще стали считать высшее образование необходимостью — увеличилась доля сторонников мнения, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято (с 6% в 2010 г. до 18% в 2019 г.). Чаще всего об этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (25%). Среди них также наибольшее распространение имеет практика получения высшего образования с целью повышения социального статуса (18% против доли в 13% среди всех опрошенных).

В целом большинство россиян уверены, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей, хотя за последние 11 лет сторонников данной точки зрения стало заметно меньше (76% в 2008 г. и 58% в 2019 г.). Наряду с этим укрепляется скептический настрой в отношении высшего образования как обязательного условия удачной карьеры (45% в 2008 г. и 68% в 2019 г.) и обреченности на низкооплачиваемую и непрестижную работу при отсутствии диплома о высшем образовании (50% в 2008 г. и 65% в 2019 г.).

К тому же как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 г. и 70% в 2019 г.).

В последние три года россияне все чаще склоняются к мнению о снижении доступности высшего образования для всех граждан (53% в 2016 г. и 63% в 2019 г.).