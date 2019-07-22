Больше половины иркутян с высшим образованием задумываются о втором дипломе

По данным опроса HeadHunter, который компания провела среди соискателей-иркутян, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% - однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «Строительство, недвижимость» и медицинской сфер.

В целом HeadHunter отмечает, что 64% соискателей Иркутской области имеют высшее образование, таковы данные анализа резюме, размещенных на hh.ru за последний год. Еще 10% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 18% иркутян, а оставшиеся 8% указали в резюме лишь среднее.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (96%), «Высший менеджмент» (94%) и «Наука, образование» (92%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Начало карьеры», «Туризм, рестораны» (по 15%) и «Продажи» (14%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (54%), «Домашний персонал» (43%) и «Транспорт» (34%)*.