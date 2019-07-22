Больше половины иркутян с высшим образованием задумываются о втором дипломе

По данным опроса HeadHunter, который компания провела среди соискателей-иркутян, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% - однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «Строительство, недвижимость» и медицинской сфер.
В целом HeadHunter отмечает, что 64% соискателей Иркутской области имеют высшее образование, таковы данные анализа резюме, размещенных на hh.ru за последний год. Еще 10% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 18% иркутян, а оставшиеся 8% указали в резюме лишь среднее.
Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (96%), «Высший менеджмент» (94%) и «Наука, образование» (92%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Начало карьеры», «Туризм, рестораны» (по 15%) и «Продажи» (14%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (54%), «Домашний персонал» (43%) и «Транспорт» (34%)*.
*Образование соискателей Иркутской области в зависимости
от профессиональной сферы
|
Профессиональная сфера
|
Высшее образование
|
Незаконченное высшее образование
|
Среднее специальное образование
|
Среднее образование
|
Юристы
|
96%
|
2%
|
2%
|
0%
|
Высший менеджмент
|
94%
|
4%
|
2%
|
0%
|
Наука, образование
|
92%
|
3%
|
5%
|
1%
|
Госслужба, НКО
|
91%
|
1%
|
7%
|
1%
|
Управление, персоналом
|
89%
|
5%
|
6%
|
0%
|
Закупки
|
87%
|
5%
|
8%
|
0%
|
Бухгалтерия, финансы
|
87%
|
3%
|
10%
|
0%
|
Производство
|
84%
|
4%
|
10%
|
2%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
80%
|
6%
|
12%
|
2%
|
Страхование
|
79%
|
7%
|
13%
|
1%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
79%
|
9%
|
11%
|
4%
|
Медицина, фармацевтика
|
78%
|
4%
|
17%
|
1%
|
ИТ, телеком
|
78%
|
9%
|
10%
|
3%
|
Строительство
|
77%
|
6%
|
14%
|
3%
|
Добыча сырья
|
73%
|
4%
|
19%
|
4%
|
Искусство, медиа
|
67%
|
11%
|
18%
|
4%
|
Административный персонал
|
67%
|
10%
|
19%
|
4%
|
Консультирование
|
65%
|
10%
|
18%
|
7%
|
Инсталляция и сервис
|
64%
|
8%
|
20%
|
8%
|
Спорт, красота
|
62%
|
13%
|
22%
|
3%
|
Продажи
|
59%
|
14%
|
21%
|
6%
|
Туризм, рестораны
|
57%
|
15%
|
23%
|
5%
|
Безопасность
|
57%
|
9%
|
21%
|
13%
|
Автомобильный бизнес
|
55%
|
12%
|
24%
|
9%
|
Начало карьеры
|
43%
|
15%
|
22%
|
19%
|
Транспорт, логистика
|
42%
|
9%
|
34%
|
15%
|
Домашний персонал
|
28%
|
10%
|
43%
|
19%
|
Рабочий персонал
|
16%
|
8%
|
54%
|
22%