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Больше половины иркутян с высшим образованием задумываются о втором дипломе

22 июля 2019

По данным опроса HeadHunter, который компания провела среди соискателей-иркутян, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% - однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «Строительство, недвижимость» и медицинской сфер.

В целом HeadHunter отмечает, что 64% соискателей Иркутской области имеют высшее образование, таковы данные анализа резюме, размещенных на hh.ru за последний год. Еще 10% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 18% иркутян, а оставшиеся 8% указали в резюме лишь среднее.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (96%), «Высший менеджмент» (94%) и «Наука, образование» (92%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Начало карьеры», «Туризм, рестораны» (по 15%) и «Продажи» (14%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (54%), «Домашний персонал» (43%) и «Транспорт» (34%)*.

*Образование соискателей  Иркутской области в зависимости
от профессиональной сферы

Профессиональная сфера

Высшее образование

Незаконченное высшее образование

Среднее специальное образование

Среднее образование

Юристы

96%

2%

2%

0%

Высший менеджмент

94%

4%

2%

0%

Наука, образование

92%

3%

5%

1%

Госслужба, НКО

91%

1%

7%

1%

Управление, персоналом

89%

5%

6%

0%

Закупки

87%

5%

8%

0%

Бухгалтерия, финансы

87%

3%

10%

0%

Производство

84%

4%

10%

2%

Банки, инвестиции, лизинг

80%

6%

12%

2%

Страхование

79%

7%

13%

1%

Маркетинг, реклама, PR

79%

9%

11%

4%

Медицина, фармацевтика

78%

4%

17%

1%

ИТ, телеком

78%

9%

10%

3%

Строительство

77%

6%

14%

3%

Добыча сырья

73%

4%

19%

4%

Искусство, медиа

67%

11%

18%

4%

Административный персонал

67%

10%

19%

4%

Консультирование

65%

10%

18%

7%

Инсталляция и сервис

64%

8%

20%

8%

Спорт, красота

62%

13%

22%

3%

Продажи

59%

14%

21%

6%

Туризм, рестораны

57%

15%

23%

5%

Безопасность

57%

9%

21%

13%

Автомобильный бизнес

55%

12%

24%

9%

Начало карьеры

43%

15%

22%

19%

Транспорт, логистика

42%

9%

34%

15%

Домашний персонал

28%

10%

43%

19%

Рабочий персонал

16%

8%

54%

22%

 

 

 

 


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