Средняя зарплата инженера по эксплуатации зданий в Иркутске составляет 47 тыс. рублей в месяц – в 1,4 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что инженер по эксплуатации зданий в Иркутске зарабатывает 47 000 рублей, что в 1,4 раз меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата инженера по эксплуатации зданий в Москве составляет 68 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает инженер по эксплуатации зданий из Улан-Удэ – 43 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход специалиста составляет 46 000 рублей, в Чите – 49 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 63 000 рублей.

В типичный функционал специалиста входит обеспечение технической эксплуатации здания (безаварийное функционирование, пожарная безопасность); организация и проведение ремонтных работ; монтаж и демонтаж оборудования; взаимодействие с управляющими компаниями, подрядными организациями, контрольно-надзорными органами; проведение планово-профилактических работ в соответствии с руководством по эксплуатации и рекомендациями производителя оборудования (газового‚ теплового‚ энергетического‚ систем вентиляции и кондиционирования); своевременное выявление и устранение неисправностей, мелких аварий; обеспечение наличия, своевременного оформления и учета технической документации; составление заявок и спецификаций на материалы, инструменты и оборудование.