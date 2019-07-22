ПФР: Жителям 8 районов Иркутской области пенсию за август выплатят раньше установленного графика

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22 июля 2019
С 1 числа пенсии за август начнут выплачивать в районах Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС – это Тулунский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский, Тайшетский, Куйтунский, Черемховский и Заларинский районы. В данных районах проживает 154 348 получателей пенсионных выплат.
Все кредитные организации будут профинансированы 1 августа. Для доставки пенсии на дом денежные средства будут направлены «Почте России» 29 июля.
Решение о выплате пенсий раньше установленного графика принято Правительством России из-за наводнения в Иркутской области, вызванного сильными дождями.