Уникальная школа «Точка будущего» начнет прием заявок на обучение в ноябре 2019 года

В ноябре в Иркутской области начнется прием заявок на бесплатное обучение в «Точке будущего». Подать заявление и скан-копии документов можно будет онлайн: через форму на сайте точкабудущего.рф. 360 детей примут в образовательный комплекс в рамках первого этапа обучения, который стартует в январе 2020 года. В целом, центр рассчитан на более чем тысячу учащихся. Полную комплектацию учеников проведут в преддверие официального открытия – 1 сентября 2020 года.

О приеме документов

Приемная кампания в рамках первого этапа зачисления пройдет с 5 по 29 ноября включительно. 5 ноября стартует набор в детский сад. Запись в начальную, основную и старшую школы откроется 11, 18 и 25 ноября соответственно. Минимальный возраст для приема в начальную школу – 6 лет 6 месяцев. В первый год работы центра зачисления в 11 класс не будет. Программа зафиксирует дату и время отправки заявления. На электронную почту придет регистрационный номер.

– Подать заявку может каждый желающий из Иркутска и Иркутской области. Лучше не затягивать этот процесс, ведь комплекс рассчитан на определенное количество мест. Прием в группы и классы будет проводиться в порядке очереди. Ее сформируют по мере поступления и регистрации заявлений на сайте. Также важно своевременно подготовить и предоставить все запрашиваемые документы, - рассказала Ирина Белянова, президент благотворительного фонда «Новый дом», реализующего проект «Точка будущего».

Правила приема – общие для всех: родителям или законным представителям ребенка нужно будет собрать стандартный пакет документов – аналогичный тем, что в обычных школах. В случае перевода в «Точку будущего» из другого учебного заведения, понадобится справка об успеваемости.

О концепции образования

«Точка будущего» – единственный в России образовательный центр для детей с разными стартовыми возможностями. Для тех, кто растет в родной семье, у кого родители – приемные, и чьи физические возможности ограничены – разработана единая система очного обучения с новыми формами коммуникации, элементами инклюзии и социальной адаптации. Инновационная программа будет реализована впервые в комплексе, который строится на берегу Ангары.

– Мы создаем современный образовательный кластер для детей из Иркутской области. Некоторые из них будут проживать с приемными родителями в коттеджном поселке на территории комплекса. Здесь поселятся самые активные семьи, в которых дети хотят учиться, а родители готовы их поддержать. Эти дети будут зачислены в детский сад или школу с момента заселения в один из коттеджей – уже в конце этого года. Дети из приемных семей, которые не проживают в поселке, будут поступать в общем порядке, - пояснила Ирина Белянова.

О том, как современная школа может повысить капитализацию и поднять продажи жилой застройки, руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан рассказывал в рамках IV Байкальского саммита РГУД. Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объектом для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концепции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, читайте подробнее в интервью «Школу надо проектировать с конца».

О стройке

Строительство комплекса началось полтора года назад. За это время выполнены основные строительно-монтажные работы. Сейчас идет финишная отделка помещений. Следующим этапом станет благоустройство территории. В сентябре начнется тестирование всех технических систем. По окончании первого учебного года все учащиеся, успешно освоившие программу, будут переведены в следующий класс (из детского сада – в первый класс). Дополнительный набор будет проводиться в случае появления свободных мест.

О проекте

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, образовательный комплекс «Точка будущего» - это благотворительный проект фонда «Новый дом». Он реализуется на личные средства основателя фонда бизнесмена Альберта Авдоляна. Глава попечительского совета фонда - Сергей Чемезов - тоже тесно связан с регионом, он уроженец Иркутской области.

Комплекс возводится с учетом мирового опыта строительства современных школ. Над проектом работали российские и иностранные специалисты. Строительно-монтажные работы выполняет компания, имеющая опыт строительства сложных и уникальных объектов в России.

Школа рассчитана на более чем тысячу учащихся, около 15% детей – из приемных семей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное. На территории комплекса строится Центр по социальной и психологической поддержке, а также поселок для семей с приемными детьми.

В комплексе создается новая для России система обучения. С 2018 года в Иркутской области проходит подготовка учителей. 600 педагогов уже прошли обучение и смогут использовать новые знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию программы обучения, будут работать в новом центре.

Опыт проекта «Точка будущего», реализованный в Иркутской области, может быть применен в других регионах России.