Ливневые дожди ожидаются в ряде районов Иркутской области

22 июля на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5 – 30 сантиметров, отметки уровней воды ниже критических об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

23-24 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров. На реках Иркут, Китой, Белая – повышение уровня воды на 10 – 50 сантиметров, на остальных реках области преимущественно – колебание уровней воды в пределах 5 – 30 сантиметров.

23 июля местами в южных районах ожидаются ливневые дожди, грозы, утром и днём в селеопасных районах очень сильные дожди.