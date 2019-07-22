Прокуратура Качугского района проводит проверку по факту гибели беременной женщины в ДТП с участием автомобиля скорой помощи

21 июля 2019 года в Качугском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи Качугской районной больницы.

Установлено, что водитель автомобиля скорой помощи, следуя из п. Качуг в родильный дом ОГБУЗ «Эхирит-Булагатская районная больница» п. Усть-Ордынский с пациенткой и фельдшером, допустил съезд с дороги. В результате нарушения правил дорожного движения произошло опрокидывание автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя пациентка скорой помощи, находившаяся на 8 месяце беременности, погибла на месте, фельдшер скорой помощи с полученными телесными повреждениями госпитализирована санавиацией в г. Иркутск, водителю автомобиля оказана медицинская помощь на месте.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи находился в состоянии алкогольного опьянения.