«Точка притяжения». Иркутян приглашают принять участие в фотоконкурсе работ, на которых запечатлены общественные пространства города

Музей истории имени А.М. Сибирякова и общественная организация «Наш Иркутск» приглашают иркутян к участию в фотоконкурсе «Точка притяжения». Об этом сообщили в комитете по социальной политике и культуре администрации Иркутска.

– На фотоконкурс принимаются работы, на которых запечатлены общественные пространства города Иркутска. Это могут быть парки, скверы, площади, улицы, аллеи. Чтобы принять участие, не обязательно быть профессиональным фотографом, достаточно селфи-фото вас и вашего любимого места , – отметил и.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре Антон Чернышов.

Фотоконкурс «Точка притяжения» проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

Работы принимаются до 1 августа 2019 года в МБУК «Музей истории города Иркутска им А.М. Сибирякова», расположенный по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16 «А», или на электронную почту museum@history.irk.ru .