Альфа-Банк модернизирует офисы. В Ангарске открыто обновленное отделение банка после ремонта

В Ангарске по адресу 212 микрорайон, д 15, открылось отделение Альфа-Банка после ремонта. Пространство обновленного офиса организовано в формате зонированного open space, где расположены комфортные зоны ожидания, четыре стойки для обслуживания клиентов и отдельная комфортная зона для консультаций по более сложным вопросам, а также круглосуточная зона самообслуживания. В отделении действует электронная система управления очередью.

Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус. Для клиентов с детьми организован детский уголок.

В отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. Также в офисе оборудована специальная зона обслуживания премиальных клиентов.

Клиентские менеджеры помогут подключить мобильное приложение банка и расскажут обо всех сервисах, которые можно получить дистанционно.

«Отделение «Ангарск-Кедровый» работает в Ангарске уже более 10 лет.

В прошлом году мы приняли решение увеличить в два раза площадь обслуживания, сделать его современным и комфортным. Мы понимаем, что наши отделения должны становиться все лучше и лучше. Они должны быть самыми технологичными и комфортными Это первое модернизированное отделение, открытое в соответствии с новой концепцией банка в Иркутском регионе, - говорит региональная управляющая Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Отделение «Ангарск-Кедровый» работает с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00.