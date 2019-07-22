Фотовыставка «ТALанты РУСАЛа» открылась в Шелехове

К Дню металлурга в Шелехове открылась фотовыставка «ТALанты РУСАЛа». Цель экспозиции – показать сотрудников Иркутского алюминиевого завода с двух сторон: как профессионалов своего дела и как обладателей интересных хобби.

Героями фотовыставки стали 9 человек: литейщик Вячеслав Агальцов, лаборант Маргарита Александрова, слесарь Дмитрий Бакланов, литейщики Иван и Андрей Гирфановы, шамотчик Вячеслав Городный, старший мастер Александр Грудинский, энергетик Алексей Филиппов и специалист службы качества Елена Шуреева. Все они обладают увлечениями, в которых достигли мастерства и успеха. Кто-то из них уже хорошо знаком шелеховчанам, а с чьим-то талантом зрителю только предстоит познакомиться.

– У нас на Иркутском алюминиевом заводе очень много талантливых людей: есть и профессиональные певцы, и спортсмены, мастера декоративно-прикладного творчества. В рабочей суете мы не всегда успеваем оценить разносторонние способности сотрудников, и такая выставка – отличная возможность это сделать, – подчеркнул на открытии выставки генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

– Приятно, что на заводе с большим вниманием относятся не только к моей работе, но и к хобби. Гимнастикой я занимаюсь с детства, и сейчас не только выступаю сама, но и тренирую учеников спортивной секции, – рассказала Маргарита Александрова, лаборант спектрального анализа и по совместительству воздушная гимнастка.

Над портретами героев работал известный иркутский фотограф Артем Моисеев. Ценителям хорошо знакомы его фоторепортажи с концертов звезд российской эстрады. В 2018 году в Санкт-Петербурге состоялась его личная фотовыставка в рамках международного Дня джаза. Иркутский алюминиевый завод знаком Артему с детства – здесь работают его родители, а после вуза проходил практику он сам. В дальнейшем он выбрал для себя другой путь, но ИркАЗ все равно остался для него родным.

– Мне было очень интересно поучаствовать в этом необычном проекте РУСАЛа, встретиться со старыми знакомыми, познакомиться с новыми людьми. Приятно знать, что в родном городе живут такие талантливые люди. Ну а снимать в производственных корпусах ИркАЗа – это особое удовольствие, – признается Артем Моисеев.

Организаторы отмечают, что впервые подобная выставка прошла в Ачинске. Ее героями стали 8 сотрудников Ачинского глиноземного комбината РУСАЛа. Экспозиция имела большой успех, и было принято решение провести аналогичные акции и в других городах присутствия компании.

Выставка проработает в фойе ДК «Металлург» до конца лета. Посетить ее может любой желающий, вход свободный.