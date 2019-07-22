В Тулуне и Нижнеудинске будут организованы подворовые обходы с целью информирования граждан

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства региона Дмитрий Чернышов провел сегодня совещание с участием нескольких профильных министерств по исполнению поручений главы региона Сергея Левченко.

Было озвучено, что с этой недели в Тулуне и Нижнеудинске будут работать группы, в задачи которых входит обход дворовых территорий и информирование граждан по актуальным вопросам, связанным с предоставлением денежных выплат, а также жилья взамен утраченного, отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества. Сейчас в Правительстве региона формируются группы, в которые войдут специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерства строительства, дорожного хозяйства региона, министерства сельского хозяйства Иркутской области, управления по региональной политики.

Кроме того, по поручению Сергея Левченко в Тулуне и Нижнеудинске будут созданы две общественные приемные Губернатора. Ежедневно вести приемы в них будут первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев, заместитель Губернатора - руководитель аппарата Губернатора и Правительства региона Дмитрий Чернышов, заместитель Губернатора – Руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, заместители Председателя Правительства области Валентина Вобликова и Антон Логашов. Адреса приемных:

г. Тулун – ул. Ленина, д.22, помещение 1

г. Нижнеудинск – ул. Ленина, д.25 А

На совещании были озвучены результаты мониторинга обращений, поступивших на телефон горячей линии Правительства региона 8-800-2000-665 по ситуации, связанной со стихийным бедствием. Операторы назвали наиболее часто задаваемые вопросы от граждан. В основном обращения касаются порядка выплат, возможности получения гуманитарной помощи и подсчета сельхозущерба. По итогам мониторинга будут сформированы информационные памятки для жителей пострадавших районов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.