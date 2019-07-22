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Многодетным семьям Тулуна и Тулунского района вручили сертификаты на получение материальной помощи от сотрудников администрации Иркутска

22 июля 2019

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Сертификаты на получение материальной помощи от сотрудников администрации Иркутска и мэра Дмитрия Бердникова вручили семьям Тулуна и Тулунского района. Денежные средства получили семь многодетных семей, пострадавших от наводнения.

Кроме того, отряд волонтеров из Иркутска доставил в деревни Тулунского района гуманитарную помощь. В состав отряда волонтеров вошли представители общественного движения «Наш Иркутск», МКУ «Безопасный город», Центра боевых искусств, центра «Патриот», спортсмены и общественники. Гуманитарную помощь они доставили в 4 населённых пункта, пострадавших от наводнения: Евдокимово, Одон, Уйгат, Афанасьево. КВ гуманитарном грузе собрано самое необходимое – одеяла, подушки, постельное белье, газовые печки, продукты, корма для животных, игрушки, памперсы, одежда, средства личной гигиены, сообщает пресс-служба мэрии.


/ СИА /
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