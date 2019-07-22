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Опубликован график работы ярмарки недвижимости, где жителям, потерявшим жилье в результате наводнения, помогут определиться с выбором

22 июля 2019

Жители пострадавших от паводка территорий Иркутской области, чье жилье полностью утрачено (разрушено) или его невозможно капитально отремонтировать, могут выбрать один из трех вариантов решения проблемы за счет денежной выплаты:

  1. приобрести жилое помещение на вторичном рынке жилья или у застройщика,
  2. принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома,
  3. заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.

Сделать правильный выбор поможет «Ярмарка недвижимости», организованная Правительством Иркутской области.

График проведения «Ярмарки недвижимости»

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Населенный пункт

Место, адрес

Дата

Время

1

 

г. Тулун

 

 

ДК «Прометей», г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д 34

 

25 июля

С 12-00 до 20-00

26 июля

С 10-00 до 20-00

2

 

г. Нижнеудинск

 

Школа № 9, г. Нижнеудинск, ул. Масловского д 34

(район жд вокзала)

 

27 июля

 

С 12-00 до 20-00

28 июля

С 10-00 до 20-00

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