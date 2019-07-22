Опубликован график работы ярмарки недвижимости, где жителям, потерявшим жилье в результате наводнения, помогут определиться с выбором

Жители пострадавших от паводка территорий Иркутской области, чье жилье полностью утрачено (разрушено) или его невозможно капитально отремонтировать, могут выбрать один из трех вариантов решения проблемы за счет денежной выплаты:
- приобрести жилое помещение на вторичном рынке жилья или у застройщика,
- принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома,
- заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.
Сделать правильный выбор поможет «Ярмарка недвижимости», организованная Правительством Иркутской области.
График проведения «Ярмарки недвижимости»
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22 июля 2019
№
|
Населенный пункт
|
Место, адрес
|
Дата
|
Время
|
1
|
г. Тулун
|
ДК «Прометей», г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д 34
|
25 июля
|
С 12-00 до 20-00
|
26 июля
|
С 10-00 до 20-00
|
2
|
г. Нижнеудинск
|
Школа № 9, г. Нижнеудинск, ул. Масловского д 34
(район жд вокзала)
|
27 июля
|
С 12-00 до 20-00
|
28 июля
|
С 10-00 до 20-00