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ИНК в сентябре проведет III Байкальский риск-форум

23 июля 2019

26-28 сентября 2019 года в Иркутске пройдёт III Байкальский форум по управлению рисками (БРИФ-2019). Форум направлен на развитие культуры управления рисками в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания.

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БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками с участием крупнейших российских и зарубежных компаний. Программой форума предусмотрено обсуждение практических кейсов от ведущих международных экспертов, ТОП-менеджеров и практиков в области риск-менеджмента реального сектора экономики.

Ключевые темы

  • Управление производственными рисками. Как управление рисками помогает достигать операционных целей.
  • Развитие риск-культуры в компании. Внедрение управления рисками как проект изменений в компании. Почему развитие культуры необходимый элемент изменений в компании.
  • Планирование (бюджетирование) с учетом рисков. Как методики оценки рисков помогают принимать оптимальные решения при планировании в условиях неопределенности.
  • Риски инвестиционных проектов. Как оценка рисков при принятии инвестиционных решений и управление рисками при реализации проектов помогает достичь целей проектов.
  • Кибер-риски. Какое влияние могут оказать кибер-угрозы на производственный сектор. Как управлять кибер-рисками в реальном секторе.
  • Риски бизнес-процессов. Как управление рисками помогает повысить эффективность бизнес-процессов.
  • Вызовы и угрозы для компаний реального сектора.

Участие в форуме бесплатное, регистрация на форум уже доступна на официальном сайте www.ibrif.ru. А пока предлагаем вспомнить, каким был Байкальский риск-форум в 2018 году.


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