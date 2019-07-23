ИНК в сентябре проведет III Байкальский риск-форум

26-28 сентября 2019 года в Иркутске пройдёт III Байкальский форум по управлению рисками (БРИФ-2019). Форум направлен на развитие культуры управления рисками в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания.

БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками с участием крупнейших российских и зарубежных компаний. Программой форума предусмотрено обсуждение практических кейсов от ведущих международных экспертов, ТОП-менеджеров и практиков в области риск-менеджмента реального сектора экономики.

Ключевые темы

Управление производственными рисками. Как управление рисками помогает достигать операционных целей.

Развитие риск-культуры в компании. Внедрение управления рисками как проект изменений в компании. Почему развитие культуры необходимый элемент изменений в компании.

Планирование (бюджетирование) с учетом рисков. Как методики оценки рисков помогают принимать оптимальные решения при планировании в условиях неопределенности.

Риски инвестиционных проектов. Как оценка рисков при принятии инвестиционных решений и управление рисками при реализации проектов помогает достичь целей проектов.

Кибер-риски. Какое влияние могут оказать кибер-угрозы на производственный сектор. Как управлять кибер-рисками в реальном секторе.

Риски бизнес-процессов. Как управление рисками помогает повысить эффективность бизнес-процессов.

Вызовы и угрозы для компаний реального сектора.

Участие в форуме бесплатное, регистрация на форум уже доступна на официальном сайте www.ibrif.ru. А пока предлагаем вспомнить, каким был Байкальский риск-форум в 2018 году.