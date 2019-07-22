Средний размер потребительского кредита в Иркутской увеличился до 157,2 тыс. рублей

Средний размер потребительского кредита во 2 квартале 2019 года увеличился на 6,9% и составил 188,4 тыс. рублей. В Иркутской области была продемонстрирована более серьезная динамика: средний размер кредита увеличился на 11,1% до 157,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (422,0 тыс. руб.), Московской области (306,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (297,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (276,0 тыс. руб.) и Ленинградской области (220,3 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов во 2 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Хабаровский край (+15,4%), Кемеровская (+14,9%) и Тюменская (+14,8%) области.

«В последнее время банки предоставляют потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, - говорит директор по маркетингу Алексей Волков. – Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Таким образом, розничное кредитование постепенно переходит к более диверсифицированному подходу к заемщикам. Иными словами, гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем долговой нагрузки предлагаются более значительные суммы кредитов, а клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств».

Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах