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Средний размер потребительского кредита в Иркутской увеличился до 157,2 тыс. рублей

22 июля 2019

Средний размер потребительского кредита во 2 квартале 2019 года увеличился на 6,9% и составил 188,4 тыс. рублей. В Иркутской области была продемонстрирована более серьезная динамика: средний размер кредита увеличился на 11,1% до 157,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ  был отмечен в Москве (422,0 тыс. руб.), Московской области (306,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (297,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (276,0 тыс. руб.) и Ленинградской области (220,3 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов во 2 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Хабаровский край (+15,4%), Кемеровская (+14,9%) и Тюменская (+14,8%) области.

«В последнее время банки предоставляют потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, - говорит директор по маркетингу Алексей Волков. – Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Таким образом, розничное кредитование постепенно переходит к более диверсифицированному подходу к заемщикам. Иными словами, гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем долговой нагрузки предлагаются более значительные суммы кредитов, а клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств».

Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах

 

По регионам

2 квартал 2018

2 квартал 2019

Изменение,

в %

1

г. Москва

445 103

422 038

-5,2%

2

Московская область

302 185

306 272

1,4%

3

г. Санкт-Петербург

289 845

297 296

2,6%

4

Ханты-Мансийский АО - Югра

267 461

275 991

3,2%

5

Ленинградская область

208 343

220 260

5,7%

6

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

177 040

203 212

14,8%

7

Хабаровский край

171 496

197 883

15,4%

8

Новосибирская область

177 841

197 096

10,8%

9

Свердловская область

186 723

190 953

2,3%

10

Тульская область

178 428

187 463

5,1%

11

Красноярский край

167 211

183 394

9,7%

12

Самарская область

161 467

171 460

6,2%

13

Пермский край

162 255

170 592

5,1%

14

Приморский край

154 931

170 414

10,0%

15

Омская область

161 760

170 327

5,3%

16

Краснодарский край

161 147

167 323

3,8%

17

Воронежская область

157 610

165 217

4,8%

18

Волгоградская область

146 376

164 975

12,7%

19

Челябинская область

164 373

164 019

-0,2%

20

Нижегородская область

142 853

160 289

12,2%

21

Ростовская область

144 816

159 322

10,0%

22

Оренбургская область

143 433

158 355

10,4%

23

Иркутская область

141 589

157 265

11,1%

24

Республика Татарстан

138 585

157 089

13,4%

25

Ставропольский край

136 593

156 039

14,2%

26

Республика Башкортостан

143 829

154 833

7,7%

27

Саратовская область

135 525

151 133

11,5%

28

Кемеровская область

124 809

143 392

14,9%

29

Удмуртская Республика

127 388

141 889

11,4%

30

Алтайский край

109 688

123 963

13,0%

 


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