Средний размер потребительского кредита в Иркутской увеличился до 157,2 тыс. рублей

Средний размер потребительского кредита во 2 квартале 2019 года увеличился на 6,9% и составил 188,4 тыс. рублей. В Иркутской области была продемонстрирована более серьезная динамика: средний размер кредита увеличился на 11,1% до 157,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Во 2 квартале 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (422,0 тыс. руб.), Московской области (306,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (297,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (276,0 тыс. руб.) и Ленинградской области (220,3 тыс. руб.).
При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов во 2 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Хабаровский край (+15,4%), Кемеровская (+14,9%) и Тюменская (+14,8%) области.
«В последнее время банки предоставляют потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, - говорит директор по маркетингу Алексей Волков. – Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Таким образом, розничное кредитование постепенно переходит к более диверсифицированному подходу к заемщикам. Иными словами, гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем долговой нагрузки предлагаются более значительные суммы кредитов, а клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств».
Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах
|
|
По регионам
|
2 квартал 2018
|
2 квартал 2019
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
445 103
|
422 038
|
-5,2%
|
2
|
Московская область
|
302 185
|
306 272
|
1,4%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
289 845
|
297 296
|
2,6%
|
4
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
267 461
|
275 991
|
3,2%
|
5
|
Ленинградская область
|
208 343
|
220 260
|
5,7%
|
6
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
177 040
|
203 212
|
14,8%
|
7
|
Хабаровский край
|
171 496
|
197 883
|
15,4%
|
8
|
Новосибирская область
|
177 841
|
197 096
|
10,8%
|
9
|
Свердловская область
|
186 723
|
190 953
|
2,3%
|
10
|
Тульская область
|
178 428
|
187 463
|
5,1%
|
11
|
Красноярский край
|
167 211
|
183 394
|
9,7%
|
12
|
Самарская область
|
161 467
|
171 460
|
6,2%
|
13
|
Пермский край
|
162 255
|
170 592
|
5,1%
|
14
|
Приморский край
|
154 931
|
170 414
|
10,0%
|
15
|
Омская область
|
161 760
|
170 327
|
5,3%
|
16
|
Краснодарский край
|
161 147
|
167 323
|
3,8%
|
17
|
Воронежская область
|
157 610
|
165 217
|
4,8%
|
18
|
Волгоградская область
|
146 376
|
164 975
|
12,7%
|
19
|
Челябинская область
|
164 373
|
164 019
|
-0,2%
|
20
|
Нижегородская область
|
142 853
|
160 289
|
12,2%
|
21
|
Ростовская область
|
144 816
|
159 322
|
10,0%
|
22
|
Оренбургская область
|
143 433
|
158 355
|
10,4%
|
23
|
Иркутская область
|
141 589
|
157 265
|
11,1%
|
24
|
Республика Татарстан
|
138 585
|
157 089
|
13,4%
|
25
|
Ставропольский край
|
136 593
|
156 039
|
14,2%
|
26
|
Республика Башкортостан
|
143 829
|
154 833
|
7,7%
|
27
|
Саратовская область
|
135 525
|
151 133
|
11,5%
|
28
|
Кемеровская область
|
124 809
|
143 392
|
14,9%
|
29
|
Удмуртская Республика
|
127 388
|
141 889
|
11,4%
|
30
|
Алтайский край
|
109 688
|
123 963
|
13,0%