«Днем осматривают помещения, а по ночам оформляют документы». Сергей Левченко объяснил сложность работы межведомственных комиссий

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил сложность работы межведомственных комиссий, которым в силу огромного объема объектов – капитальному ремонту подлежат более 5,5 тыс. жилых домов – не удается быстро завершить оформление актов: в восьми районах Приангарья было затоплено 109 населенных пунктов, 10890 жилых домов, где проживало 38065 человек.

– Специалисты днем осматривают помещения, составляют дефектные ведомости, а по ночам оформляют документы – это очень ответственное дело. Но мы его завершим до 10 августа – такой срок для этой работы обозначен решением правительственной комиссии, – сообщил Губернатор.

Обращаются к властям десятки людей каждый день, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Были среди тех, кто искал справедливости и многодетные супруги Валентина и Роман Саприга – в их семье семеро детей, а дом смыло волной паводка. Временно устроились на даче, а как жить дальше? Тем более, что у Романа отсутствовала регистрация по месту жительства. Обратился к Губернатору Иркутской области. Помогли. Через суд подтвердили факт проживания. Можно оформлять следующие необходимые документы. Но Роман решил, что будет быстрее, если обратиться к Президенту Владимиру Путину со словами, что не помогают многодетной семье. А сегодня вновь пришел к Сергею Левченко – за новой помощью. Говорит, что опять помогли: «Губернатор предложил рассмотреть варианты для поиска нового жилья. Большое спасибо всем, кто нам, тулунчанам, помогает!»

По словам Сергея Левченко, в зоне паводка каждое обращение граждан за помощью фиксируется и ставится на контроль – до разрешения ситуации.