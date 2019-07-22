Александр Белокопытов назначен в Группе Сбербанк вице-президентом, руководителем дирекции по экосистеме юридических лиц

Сбербанк объявляет о назначении Александра Белокопытова на должность вице-президента – руководителя дирекции по экосистеме юридических лиц блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», он будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме юридических лиц.

Александр работает в системе Сбербанка с 2012 года: в розничном бизнесе отвечал за развитие зарплатных проектов и прямых продаж, с 2016 года руководил командой сегмента «малый и микро бизнес», где за период его работы это направление прошло колоссальную трансформацию. Дивизион «Малый и Микро бизнес» был первым модельным трайбом КИБ, который перешёл в Agile.

Александр окончил Московскую государственную академию рынка труда и информационных технологий по специальности «менеджмент организаций», успешно завершил корпоративную программу «Сбербанк 500» и программу развития руководителей высшего звена LBS. В 2018 году Александр вошёл в пул лучших руководителей банка по итогам конкурса Sberleaders, был отмечен Почётной грамотой Сбербанка.