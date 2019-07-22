НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг «УК ПРОМСВЯЗЬ» на уровне «А+.AM», прогноз «стабильный»

Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «УК ПРОМСВЯЗЬ» на уровне «А+.am» со стабильным прогнозом.

В числе положительных факторов НРА отмечает надежного собственника, подконтрольного государству, профессиональную команду с большим опытом работы, устойчивые позиции на финансовом рынке, прибыльную деятельность, высокий уровень капитала, консервативный подход к инвестированию собственных средств, планы компании по диверсификации бизнеса, расширению агентской сети и развитию новых партнерских отношений.

«Наша команда продолжает из года в год расти профессионально и доказывать свою надежность и состоятельность. Мы гордимся своими достижениями и в то же время продолжаем активно развиваться, диверсифицировать услуги по управлению активами, предлагать уникальные инвестиционные решения и предоставлять неизменно превосходный уровень клиентского обслуживания», — говорит управляющий директор «УК ПРОМСВЯЗЬ» Павел Васильев.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" — управляющая компания, предоставляющая частным и корпоративным клиентам из России и стран СНГ широкий спектр инвестиционных услуг. Компания предлагает уникальные на рынке стратегии доверительного управления частным капиталом, инвестиции в недвижимость, а также линейку открытых паевых инвестиционных фондов. УК является 100% дочерней компанией государственного ПАО «Промсвязьбанк» — опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.