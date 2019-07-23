Россельхозбанк запустил акцию «Отдых без границ»

Россельхозбанк запустил в сезон летних отпусков акцию «Отдых без границ». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить на любые цели потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тыс. рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 млн рублей).





В рамках акции ставка для надежных клиентов Банка составляет от 9,9%* годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 10,90%* годовых, для остальных клиентов – 13,25%* годовых.



Акция продлится до 01 октября 2019 года (включительно).



Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.



* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.