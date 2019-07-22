В 2019 году РСХБ направил на кредитование сезонных работ 181 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года Россельхозбанк увеличил финансирование сезонных полевых работ до 181 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых Банк предоставил аграриям на цели СПР 65,5 млрд рублей.



В сегменте малого и среднего бизнеса РСХБ выдал на СПР 52,5 млрд рублей, из них более 33% ‒ малым формам хозяйствования. Прирост объема выдач МСБ по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом составил 31%. C начала 2019 года кредитными продуктами Банка воспользовались свыше 2,7 тыс. заемщиков МСБ.



«Кредитная поддержка аграриев в период проведения сезонных работ ‒ первоочередная задача Россельхозбанка. Это основа основ ‒ только получив первоклассный урожай, отрасль сможет реализовать намеченные планы, в том числе по наращиванию экспорта продукции АПК. Аграрии уже приступили к уборке урожая, и мы понимаем, что это один из самых трудоемких и ответственных этапов, поэтому делаем все от нас зависящее для своевременного их финансирования во время уборочной кампании», ‒ подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



Кредитные программы РСХБ позволяют аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.



Россельхозбанк последовательно увеличивает темпы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером на этом рынке. По состоянию на 01.07.2019 года кредитный портфель РСХБ на цели проведения сезонных работ превысил 320 млрд рублей.