Райффайзенбанк запускает онлайн-бухгалтерию — бесплатный сервис для предпринимателей

Райффайзенбанк запускает новый бесплатный сервис для предпринимателей — онлайн бухгалтерию, которая стала доступна в интернет-банке для малого бизнеса Райффайзен Бизнес Онлайн (RBO). Согласно внутреннему исследованию банка, 38% клиентов указали онлайн-бухгалтерию как обязательный сервис в интернет-банке (топ-3 самых популярных ответа).

Россельхозбанк в сотрудничестве с компанией «Синимекс» внедряет новую модернизированную интеграционную платформу (МИП), завершив переход на новую АБС без существенной доработки смежных систем Банка.

Предприниматели на УСН Доходы1 уже сейчас получают актуальный налоговый календарь, своевременное напоминание от банка о необходимости уплатить налог, а также возможность оплатить авансовый платеж прямо в интернет-банке.

Для того, чтобы начать пользоваться бухгалтерией, клиенту нужно:

зайти на одноименную вкладку в интернет-банке для малого бизнеса RBO и проверить, правильно ли банк определил его налоговую, при необходимости скорректировать данные;

указать количество сотрудников компании для того, чтобы банк мог правильно посчитать налоги, которые предприниматель должен уплатить;

указать свою систему налогообложения.

Чтобы уплатить авансовый платеж на УСН Доходы, предпринимателю необходимо указать свои доходы и страховые взносы за 2019 год. Сумма налога будет рассчитана автоматически, после чего клиент сможет в два клика оплатить нужную сумму в налоговую.

«На рынке онлайн-бухгалтерия представлена только у нескольких банков, но мы считаем, что в ближайшем будущем эта услуга будет приравниваться к обязательным банковским сервисам. Для нас это важный шаг в развитии нашего ценностного предложения для малого бизнеса, а также весомое конкурентное преимущество», — сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.