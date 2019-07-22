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В ярмарках недвижимости в Тулуне и Нижнеудинске примут участие около 20 строительных организаций

22 июля 2019

Утвержден график проведения ярмарок недвижимости, которые пройдут в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

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– В первую очередь, ярмарки адресованы тем, чье жилье полностью утрачено или его невозможно капитально отремонтировать, – объяснила Светлана Свиркина.

За счет выплат, которые граждане получают за утрату жилья, они могут приобрести жилое помещение на вторичном рынке жилья или у застройщиков, принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома, заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.

  • 25 – 26 июля ярмарка недвижимости пройдет в ДК «Прометей» в микрорайоне Угольщиков, д. 34 – в Тулуне.
  • 27 – 28 июля – в Нижнеудинске, в здании школы №9, ул. Масловского, д. 34 (район ж.д. вокзала).

Планируется, что в ярмарках примут участие около 20 строительных организаций, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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