В ярмарках недвижимости в Тулуне и Нижнеудинске примут участие около 20 строительных организаций

Утвержден график проведения ярмарок недвижимости, которые пройдут в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

– В первую очередь, ярмарки адресованы тем, чье жилье полностью утрачено или его невозможно капитально отремонтировать, – объяснила Светлана Свиркина.

За счет выплат, которые граждане получают за утрату жилья, они могут приобрести жилое помещение на вторичном рынке жилья или у застройщиков, принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома, заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.

25 – 26 июля ярмарка недвижимости пройдет в ДК «Прометей» в микрорайоне Угольщиков, д. 34 – в Тулуне.

27 – 28 июля – в Нижнеудинске, в здании школы №9, ул. Масловского, д. 34 (район ж.д. вокзала).

Планируется, что в ярмарках примут участие около 20 строительных организаций, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.