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Гендиректора строительной компании обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 43 млн. рублей

22 июля 2019

Усольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении иркутянина, который признан виновным в хищении бюджетных средств при строительстве домов п. Новомальтинск Усольского района Иркутской области.  Об этом сообщает 22 июля пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В суде установлено, что злоумышленник, являясь генеральным директором коммерческой организации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитил чужое имущество в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по строительству «под ключ» жилых домов в п. Новомальтинск Усольского района Иркутской области.

В результате данных действий государству причинен ущерб на сумму более 43 млн. рублей.

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 500 тыс. рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Прокурор города Усолье-Сибирское направил в суд исковое заявление о взыскании с подсудимого ущерба, причиненного государству преступлением, на сумму более 43 млн. рублей, которое находится на рассмотрении.


/ СИА /
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