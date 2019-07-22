ИАЦ «Альпари»: Максим Орешкин стал одним из немногих политиков, кто озвучивает темы, имеющие непосредственную связь с нашей реальностью

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в последнее время стал одним из немногих политиков, кто озвучивает темы, имеющие непосредственную связь с нашей реальностью. Последние его комментарии касались степени закредитованности россиян: Орешкин обратил внимание на растущее напряжение в этом направлении и подчеркнул, что рост здесь носит слишком быстрый характер, и проблема обостряется, обращает внимание Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Суть в том, что население пытается перекрыть отсутствие положительной динамики в своих доходах заемными средствами, и платить по таким кредитам с течением времени все сложнее - ведь собственных денег больше не становится. Орешкин указывает, точка невозврата, если сейчас не предпринять никаких мер, придется на 2021 год.

Для россиян отсутствие прогресса в доходах с течением времени будет означать все более серьезные просрочки по платежам и невозвраты средств, для банков - осложнение ситуации с токсичными кредитами, которые будут висеть на балансе и портить общую картину. Ни для кого не секрет, что банки отлично зарабатывают на кредитных продуктах, отсутствие платежей по кредитам – отсутствие заработка. Банковская система очень быстро почувствует ухудшение.

Проблему, наверное, стоит все-таки решать «с головы» - с улучшения благосостояния населения, с активизации динамики доходов, с создания комфортного климата для бизнеса, чтобы были резервы конкурировать за рабочую силу и индексировать заработную плату. И вот тогда социальная напряженность в этом плане не станет базой для банковского кризиса.

Рублевые пары сегодня торгуются без настроения и фактически топчутся на месте. Доллар США консолидируется около 62,99 руб., вряд ли в понедельник «американец» покинет пределы отметок 62,80-63,15 руб. Евро/рубль стабилен около 70,63 руб.