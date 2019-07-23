Убытки сельхозтоваропроизводителей Иркутской области от наводнения, подлежащие компенсации из бюджета, могут вырасти до 500 млн. руб.

Убытки сельхозтоваропроизводителей Иркутской области от катастрофического наводнения, подлежащие компенсации из бюджета, могут вырасти до 500 млн. руб. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании в пострадавшем регионе 19 июля. Президент России поручил ускорить работу по выплате компенсаций аграриям. По данным Национального союза агростраховщиков, компенсации этих убытков полностью относятся на средства государственного Резервного фонда, так как риски аграриев на подтопленных территориях не были застрахованы.

С момента развития чрезвычайной ситуации в Иркутской области в Национальном союзе агростраховщиков был введен мониторинг ситуации для выявления застрахованных убытков аграриев и осуществления необходимого контроля за процессом выплат. «К сожалению, страхование сельхозрисков с господдержкой в регионе практически отсутствует, поэтому ответственность за решение задачи компенсации ущерба за гибель поголовья и посевов легла исключительно на госбюджет», – отметил президент НСА Корней Биждов.

Согласно данным, которые были озвучены министром сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушевым на совещании 19 июля, наводнение в Иркутской области нанесло ущерб 50 крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) и 5 сельхозорганизациям, предварительная оценка ущерба этих 55 хозяйств составляет 179,6 млн. рублей. Кроме того, пострадало порядка 11 тыс. личных подсобных хозяйств, из которых 3,9 тыс. – это хозяйства, которые подпадают под критерии сельхозтоваропроизводителей для целей выплаты компенсаций. С учетом этой группы личных хозяйств, Минсельхоз России прогнозирует, что размер выплат аграриям области может достичь 500 млн. руб. Общая площадь подтопленных посевов сельхозкультур превысила 11,5 тыс. га. В результате ЧС подтверждена гибель 531 сельхозживотного, еще более 400 голов являются пропавшими.

По данным НСА, в течение первого полугодия текущего года лишь одно хозяйство Иркутской области заключило договоры страхования урожая на условиях господдержки. Застрахованы сельхозкультуры на достаточно большой площади – 43 тыс. га, но поля этого хозяйства располагаются в районах вне зоны затопления. По состоянию на 01.07.19 данный аграрий не получил субсидию на оплату страхового взноса. Страхование сельхозживотных с господдержкой в регионе в текущем году не осуществлялось.

Агрострахование с господдержкой в Иркутской области практически не осуществляется в регионе с 2015 года – с момента, когда прекратила деятельность по причине банкротства местная страховая компания.

«Вопрос восстановления системы агрострахования в регионе обсуждается НСА и Минсельхозом Иркутской области с прошлого года – на эту тему состоялось 2 селекторных совещания с участием руководства регионального министерства, – прокомментировал президент НСА Корней Биждов. – Иркутская область отличается достаточно высокими рисками сельского хозяйства: за последние 5 лет режим ЧС в АПК в регионе объявлялся 4 раза – два раза в связи с засухой, один раз в связи с пожарами и сейчас в связи с наводнением. За этот период максимальный объем выплат аграриям региона по ЧС был совершен в 2015 г., когда из федерального бюджета было перечислено свыше 298 млн. руб. в связи с засухой. Это говорит о том, что в Иркутской области нужно ориентироваться на организацию страхования прежде всего катастрофических рисков АПК, на общей системной основе. НСА готов оказать всемерную организационную, методическую и информационную поддержку властям области в этом деле».

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.

С 1 марта 2019 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ внесены изменения, направленные на повышение гибкости условий агрострахования для аграриев.