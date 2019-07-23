136 сотрудников РУСАЛа получили звания и грамоты ко Дню металлурга

Накануне Дня металлурга в Шелехове прошло чествование и награждение лучших сотрудников Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа. Почетные звания, памятные награды и грамоты получили 136 человек.

2 человека получили награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – это старший мастер 1-й серии электролиза Роман Демьянков и председатель Рабочего совета, старший мастер участка выливки, пуска, контактного и ковшевого хозяйства Алексей Загерсон.

38 человек получили звания «Ветеран завода», все они отработали на ИркАЗе по 20 лет. Обладателями грамот РУСАЛа стали 9 человек, грамот Алюминиевого дивизиона – 9 человек, еще 9 человек получили грамоты генерального директора и столько же – благодарность генерального директора завода. Еще 19 человек получили благодарности мэра Шелеховского района и главы города. Грамотами губернатора отмечены 9 человек. 22 работника завода стали героями обновленной Доски Почета.

– На самом деле все сотрудники нашей промплощадки заслуживают того, чтобы быть отмеченными. Благодаря труду каждого, ИркАЗ сегодня занимает лидирующие позиции в РУСАЛе по выпуску продукции с добавленной стоимостью – алюминиевой катанки и сплавов. Накануне профессионального праздника я желаю заводчанам и дальше с гордостью нести звание металлурга Иркутского алюминиевого завода, – отметил генеральный директор предприятия Олег Буц.

По традиции 19 июля в шелеховском ДК «Металлург» состоялся корпоративный фестиваль, а также открытие фотовыставки «ТALанты РУСАЛа», посвященной заводчанам, имеющим интересные хобби и увлечения. 20 июля металлурги отметили профессиональный праздник вместе с Днем города. Сотрудники шелеховской промплощадки приняли участие в общегородском карнавале «Великолепная семерка» и развлекательной программе на стадионе «Металлург», где выступила экс-солистка популярной группы «Стрелки» Юлия Беретта. Завершился праздник красочным фейерверком, организованном при поддержке компании РУСАЛ.