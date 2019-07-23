В Иркутске задержана банда «обнальщиков»

В Иркутской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Операция по задержанию 11 членов предполагаемой группы «обнальщиков» проходила в Иркутске. Одновременно было проведено свыше двадцати обысков в офисах и жилых помещениях, изъяты свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебная документация. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без разрешительных документов. По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет, и за это время, по оценкам специалистов, извлекли доход по меньшей мере оцениваемый в 15 миллионов рублей.