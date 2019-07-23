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ПФР: На сумму более 22 млн рублей оштрафованы работодатели Иркутской области с начала этого года за нарушение требований подачи отчетности

23 июля 2019

Финансовые потери из-за собственной недисциплинированности в виде финансовых санкций  за нарушение требований законодательства Российской Федерации к соблюдению сроков  представления отчетности по персонифицированному учету с начала текущего года понесли более 5 тысяч работодателей на общую сумму, превышающую 22 миллиона рублей.

Сегодня в Иркутской области отчетность в региональное Отделение ПФР сдают 50 тысяч работодателей. Установлены четкие сроки подачи сведений. Один раз в год  не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, необходимо представить информацию о страховом стаже, и каждый месяц не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – сведения о факте работы застрахованных лиц. Нарушение сроков  предоставления отчетности фиксируются ежемесячно. Размер штрафа составляет 500 рублей за несвоевременное представление сведений на каждое застрахованное лицо.

В среднем каждый месяц  выносится более полутора тысяч решений о привлечении страхователей к ответственности на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Требования законодательства обусловлены тем, что несвоевременность или недостоверность предоставляемых сведений влечет необоснованно завышение или занижение размеров выплачиваемых страховых пенсий. В таких случаях по закону виновное лицо обязано возместить сумму причиненного ущерба.


/ СИА /
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