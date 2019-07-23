КРИО предоставит инвестиции «Байкалэкопродукту» на строительство второго цеха по выращиванию шампиньонов

Предприятие «Байкалэкопродукт», открывшее в прошлом году ферму по выращиванию шампиньонов в селе Введенщина Шелеховского района, приступило к строительству второго цеха. В нем будут размещены пять культивационных камер.

Работы начались благодаря тому, что Корпорация развития Иркутской области провела докапитализацию «Байкалэкопродукта» в размере 75 млн рублей. 37 млн рублей из этой суммы предприятие уже получило. До конца августа получит оставшуюся часть.

Напомним, в 2018 году КРИО выдала грибной ферме 16,7 млн рублей. С помощью этих средств владельцы «Байкалэкопродукта» провели реконструкцию старого коровника, в котором расположилась ферма, построили котельную, закупили высокотехнологичное оборудование для осуществления климат-контроля в камерах, где растут грибы. В прошлом году в эксплуатацию были запущены четыре грибных камеры.

– В культивационных камерах происходит несколько этапов производства, – рассказал директор «Байкалэкопродукта» Владимир Иванов. – Прорастание и рост мицелия, образование единого компостного пространства, рост грибов, уборка урожая, выгрузка отработанного компоста, освобождение и очистка камер, подготовка их к новой партии компоста. Цикл выращивания в каждой камере составляет около 60-ти дней. За это время происходит три волны плодоношения шампиньонов, которые приносят около 10 тонн свежих грибов в месяц.

– За год работы предприятие доказало свою эффективность, бренд «Шелеховский гриб» стал известен в Иркутской области и далеко за ее пределами, поэтому, когда «Байкалэкопродукт» вновь обратился к нам за поддержкой, Совет директоров Корпорации развития принял решение выдать ему 75 млн рублей на срок до 2025 года, – сообщил генеральный директор КРИО Виктор Кондрашов.

Второй цех будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. С его запуском площадь грибных плантаций на ферме вырастет более чем в два раза. Соответственно, в два раза увеличится урожай шампиньонов.

Справка

Компания «Байкалэкопродукт» - единственный за Уралом производитель свежих шампиньонов, которые выращиваются в промышленных масштабах в условиях защищенного грунта на ЭКО-ферме в с.Введенщина Шелеховского района и реализуются с маркировкой «Шелеховский гриб». Производительность грибной фермы - 128 тонн свежих шампиньонов в год. Ферма располагает четырьмя залами выращивания (с загрузкой по 20 тонн компостом в каждый), оборудованными многоярусными стеллажами общей посевной площадью 1000 кв.м. Основной цех оснащен системой климатического контроля с программным обеспечением, благодаря чему в каждом зале выращивания создается свой микроклимат в зависимости от фазы развития растущих в нем грибов. Цикл выращивания в каждой камере составляет 60 дней, за это время происходит три волны плодоношения шампиньонов, которые приносят около 10,7 тонн свежих грибов в месяц.