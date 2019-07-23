МЧС: В дыму находятся 35 населенных пунктов Иркутской области

По данным космического мониторинга, на территории Иркутской области в зоне задымления из-за действующих природных пожаров находятся 35 населенных пунктов в 3 районах. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха лабораторией Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводится ежедневно, данные снимаются автоматически со стационарных лабораторий – всего их 37. Периодичность проведения заборов проб вредных веществ на постах государственной наблюдательной сети - 4 раза в сутки. Действуют также передвижные экологические лаборатории на базе автомобилей «Ford» и «УАЗ». По состоянию на 23 июля 2019 года, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

По данным метеорологов, сегодня в области ожидаются ливневые дожди, однако одни не помогут. В горимых районах ситуация не изменится - в северных районах преимущественно без осадков, в связи с чем, МЧС предупреждает, в зоне возможного задымления окажутся населенные пункты Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Братского и Нижнеилимского районов.