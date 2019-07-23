Без меня меня продали. В Иркутской области наблюдается ажиотаж среди собственников, желающих защитить свою недвижимость от незаконных сделок

Росреестр по Иркутской области фиксирует значительный рост количества обращений граждан за внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Ежедневно ведомство принимает порядка 100 – 130 заявлений на внесение такой записи в ЕГРН, в то время как до июля 2019 года от жителей региона поступало около 3 – 5 заявлений в неделю.

Ажиотаж связан с желанием собственников обезопасить себя от новой мошеннической схемы завладения недвижимостью, когда переоформление прав на недвижимость проводится от лица собственника по полученной незаконным путем электронной подписи.

Ранее Росреестр подробно объяснял, как защитить недвижимость от незаконных сделок. Между тем ведомство напоминает, что в ряде случаев владельцу недвижимости будет отказано во внесении такой записи.

«Обратиться с заявлением может собственник недвижимости или его законный представитель. Соответственно сведения об объекте должны содержаться в ЕГРН и право собственности на объект обязательно должно быть зарегистрировано. Также нет необходимости повторно обращаться в ведомство для внесения в ЕГРН записи о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственника. Отметка является бессрочной. Это значит, что она будет действовать до тех пор, пока у объекта недвижимости не сменится владелец или в Росреестр не поступит судебный акт, обязывающий погасить данную запись. Кроме того, запись может быть погашена по желанию собственника недвижимости», - поясняет начальник отдела регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Иркутской области Бэлла Апханова.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать при личном обращении в офис многофункционального центра «Мои документы». Срок внесения записи в ЕГРН – не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Росреестр. Услуга оказывается ведомством бесплатно.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости (законным представителем собственника). В частности, эта мера обезопасит от мошеннических операций с недвижимостью, совершаемых по доверенности или с использованием электронных сервисов.

Отметка о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя отражается в выписке из ЕГРН.

Наличие в ЕГРН указанной отметки не препятствует осуществлению государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, если основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", и иных случаях, установленных федеральными законами.