«Иркутскэнергосбыт» и Сбербанк реализовали проект по оплате коммунальных услуг без комиссии

Иркутская энергосбытовая компания («Иркутскэнергосбыт») совместно со Сбербанком реализовала проект по улучшению обслуживания клиентов. Внедрение эквайринга позволит оплачивать коммунальные услуги банковской картой без комиссионного сбора на сайте sbyt.irkutskenergo.ru.
В результате реализации совместного проекта в личном кабинете каждого клиента сбытовой компании, помимо прямых ссылок на платежную систему «Город» и «Сбербанк Онлайн», добавилась ссылка «Оплата картой». Она дает возможность внести платеж без банковской комиссии за тепло- и энергоснабжение, снабжение холодной и горячей водой, водоотведение. Новый сервис рассчитан на использование карты любого банка.
Основная трудность реализации проекта заключалась в объединении нескольких услуг от сотен организаций во всех городах Иркутской области. Введение интернет-эквайринга позволит клиентам снизить финансовую нагрузку в среднем на 500 рублей в год.
Напомним, оплата без взимания банковской комиссии прежде осуществлялась только за электроэнергию. Три года назад при оплате через систему «Город» без комиссии можно было оплатить и тепловую энергию, год назад это стало возможно еще и с помощью сервиса «Автоплатеж» Сбербанка.
За первый день работы новой эквайринг-услуги через сайт энергосбытовой компании прошли 460 платежей на общую сумму 541 000 рублей. По прогнозам специалистов Сбербанка, число таких платежей будет расти, ожидаемый среднемесячный оборот может составить 60-100 млн рублей.
Алексей Хвостов, директор Иркутской энергосбытовой компании:
– Это современная и надежная платежная система. Оплата услуг через интернет актуальна для многих наших клиентов. С начала 2019 года платежами в личном кабинете физического лица воспользовались более 250 000 человек. Надеемся, что новая услуга станет дополнительным стимулом для клиентов оплачивать энергоресурсы своевременно и в полном объеме.
Сергей Епифанцев, директор направления торгового эквайринга Байкальского банка Сбербанка:
– При использовании «Автоплатежа» для оплаты услуг теплоэнергии комиссия не взимается. Для плательщика это беспрецедентное предложение, которое позволяет экономить и денежные средства, и время. Теперь пользователь платежных онлайн-услуг может обойтись без посещения офисов сбытовой компании или Сбербанка и при этом оплачивать свои коммунальные счета абсолютно бесплатно, без комиссии. Только за последние полгода количество пользователей «Автоплатежа» в адрес «Иркутскэнергосбыта» увеличилось более, чем на 6000 человек. Такое партнерство позволяет повысить качество предоставления услуг населению. Благодаря нашему сотрудничеству со сбытовой компанией, у жителей Иркутской области есть возможность вносить оплату за услуги ЖКХ, используя банковскую карту, без дополнительных комиссий, при этом накапливать бонусы «Спасибо», мили и получать кэшбэк.
Иркутская энергосбытовая компания – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает более 3,9 тыс. юридических и 1,9 млн физических лиц.