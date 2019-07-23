КЧС: В Тулуне остаются подтопленными семь жилых домов

Семь жилых домов, в которых проживает 17 человек, остаются подтопленными в городе Тулуне. В пяти пунктах долговременного размещения (по одному пункту в Нижнеудинске, Братске, Чунском районе и два - в Тулуне) проживают 353 человека, в том числе 83 ребенка. Об этом было заявлено на утреннем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством Председателя Правительства Приангарья Руслана Болотова.

На отдых в оздоровительные организации отправлено 2183 ребенка, всего в списках на отправку в летние лагеря числится около 3700 детей.

На территории районов, пострадавших от паводка, произведена дезинфекция почти 6800 объектов, откачена вода и очищено 8845 подворий, 364 улиц общей протяженностью более 87 км, вывезено 295 тысяч кубометров мусора.

Материальную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 38864 человека, по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества выплачено 4220 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества получили 11676 жителей пострадавших территорий. Выплаты продолжаются.

Выдано шесть сертификатов на приобретение жилья, всего документы приняты от 64 семей (127 человек). С 25 по 28 июля в Тулуне и Нижнеудинске пройдут ярмарки недвижимости, на которых жители районов, попавших в зону стихийного бедствия, смогут ознакомиться с предложениями по приобретению жилья.

Кроме того, сегодня в этих же городах начинают работу две общественные приемные Губернатора Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.