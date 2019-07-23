Иркутский район определяется с перечнем дорог к садоводствам, которые будут отремонтированы в 2020 году

Дороги к садоводствам Иркутского района будут обследованы при участии представителей садоводческих некоммерческих объединений. По результатам обследований будут определены дороги, которые отремонтируют в 2020 году. Решение об этом было принято на заседании Координационного совета по дорожной деятельности при администрации Иркутского района, которое состоялось 23 июля под председательством заместителя мэра Константина Барановского.

- Очень важно, чтобы представители садоводческих товариществ понимали, по каким критериям отбираются участки дорог под ремонт. Поэтому мы приветствуем участие дачников в проведении осмотра дорог, - отметил Константин Барановский.

Пресс-служба администрации Иркутского района напоминает, что в текущем году ремонтные работы будут проведены на 12 подъездных дорогах к садоводствам.