Новости

МЧС: Уровень воды на реках Иркутской области повышается, но отметки пока ниже критических

23 июля 2019

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля на реках южного Прибайкалья и реке Иркут отмечается повышение уровней воды на 25 – 60 сантиметров, на остальных реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5 – 25 сантиметров. Отметки уровней воды - ниже критических. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

24-25 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 60 – 120 сантиметров, на реке Иркут – на 15 – 40 сантиметров, на остальных реках области – преимущественно колебание уровней воды в пределах 5 – 30 сантиметров.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании