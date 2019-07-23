МЧС: Уровень воды на реках Иркутской области повышается, но отметки пока ниже критических

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля на реках южного Прибайкалья и реке Иркут отмечается повышение уровней воды на 25 – 60 сантиметров, на остальных реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5 – 25 сантиметров. Отметки уровней воды - ниже критических. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

24-25 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 60 – 120 сантиметров, на реке Иркут – на 15 – 40 сантиметров, на остальных реках области – преимущественно колебание уровней воды в пределах 5 – 30 сантиметров.