Новости

Наталья Воронцова: 365 человек из пострадавших от паводка территорий трудоустроены

23 июля 2019

В районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, продолжается работа по трудоустройству граждан. Как рассказала министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, пострадавшим гражданам оказывается информационная и консультационная помощь. В результате проводимой работы уже трудоустроено 365 человек, в том числе к общественным и временным работам привлечено 235 человек.

– С гражданами, нуждающимися в работе, в индивидуальном порядке отрабатываются возможности трудоустройства, осуществляется подбор вакансий. Для тех, кто принял решение выехать на постоянное место жительства в другие территории Иркутской области, предлагается банк вакансий территорий переселения, в том числе вакансии с предоставлением жилья, – отметила министр.

В ходе реализации поставленных задач проведены опрос и анкетирование 15 429 граждан трудоспособного возраста, пострадавших от наводнения, это 96 % от общего количества трудоспособного населения. Установлено, что 10 408 граждан являются занятыми (67 %), 5021 (33 %) граждан не находятся в трудовых отношениях, при этом 2599 человек (52 %) выразили желание осуществлять поиск работы при содействии органов службы занятости при условии решения социально-бытовых вопросов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании