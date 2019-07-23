Наталья Воронцова: 365 человек из пострадавших от паводка территорий трудоустроены

В районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, продолжается работа по трудоустройству граждан. Как рассказала министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, пострадавшим гражданам оказывается информационная и консультационная помощь. В результате проводимой работы уже трудоустроено 365 человек, в том числе к общественным и временным работам привлечено 235 человек.

– С гражданами, нуждающимися в работе, в индивидуальном порядке отрабатываются возможности трудоустройства, осуществляется подбор вакансий. Для тех, кто принял решение выехать на постоянное место жительства в другие территории Иркутской области, предлагается банк вакансий территорий переселения, в том числе вакансии с предоставлением жилья, – отметила министр.

В ходе реализации поставленных задач проведены опрос и анкетирование 15 429 граждан трудоспособного возраста, пострадавших от наводнения, это 96 % от общего количества трудоспособного населения. Установлено, что 10 408 граждан являются занятыми (67 %), 5021 (33 %) граждан не находятся в трудовых отношениях, при этом 2599 человек (52 %) выразили желание осуществлять поиск работы при содействии органов службы занятости при условии решения социально-бытовых вопросов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.